Пожизненный срок для Аслана Гагиева запросил прокурор в Ростове-на-Дону

Разбирательства ведутся в Южном окружном военном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове-на-Дону государственный обвинитель запросил пожизненный срок для Аслана Гагиева. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
- Приступили к прениям сторон, 23 августа они продолжатся. Прокурор запросил пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, - прокомментировала представитель инстанции.
Напомним, материалы в отношении Аслана Гагиева Верховный суд России направил в Ростов-на-Дону в 2021 году. Предварительно, задержанного обвиняют в руководстве преступным сообществом, бандиты которого совершили шесть убийств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предпринимателя из Ростова-на-Дону будут судить за партию табачного контрафакта
Партию сигарет без маркировки нашли в одном из торговых павильонов Ростова-на-Дону (подробности)