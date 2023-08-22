Пожизненный срок для Аслана Гагиева запросил прокурор в Ростове-на-Дону

Разбирательства ведутся в Южном окружном военном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону государственный обвинитель запросил пожизненный срок для Аслана Гагиева. Об этом сегодня, 22 августа, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Приступили к прениям сторон, 23 августа они продолжатся. Прокурор запросил пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима, - прокомментировала представитель инстанции.

Напомним, материалы в отношении Аслана Гагиева Верховный суд России направил в Ростов-на-Дону в 2021 году. Предварительно, задержанного обвиняют в руководстве преступным сообществом, бандиты которого совершили шесть убийств.

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