Председатель СК России поручил доложить о ДТП с восемью погибшими в Ростовской области

В ДТП погибли все восемь человек, находившиеся в автомобилях. Фото: пресс-служба СК по Ростовской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных результатах расследования ДТП в Ростовской области, в котором погибло восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

В частности, доложить поручено председателю донского Следкома Аслану Хуаде.

Напомним, что вечером 21 августа в Волгодонском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

По данным источника «КП — Ростов-на-Дону», 23-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с «ВАЗ 2114», которым управлял 32-летний мужчина. От удара переднюю часть «Приоры» сильно искорежило, а «четырнадцатая» вылетела в кювет и перевернулась.

В аварии погибли оба водителя, а также все пассажиры, находившиеся в машинах. Среди них — 21-летняя пассажир из «Приоры», 20-летняя родственница водителя «ВАЗ 2014» и четверо его детей. Им было от четырех до двенадцати лет.

После аварии губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования, а донской Следком возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России за нарушение ПДД, которое привело по неосторожности к гибели двух и более людей.

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