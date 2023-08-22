Российские банки стали повышать ставки по накопительным счетам

Фото: пресс-служба ВТБ

После повышения ключевой ставки российские банки стали пересматривать условия по накопительным счетам и предлагать клиентам более выгодные условия. Так, ВТБ объявил, что с 22 августа улучшаются условия по накопительным счетам в рублях. Также предусмотрено увеличение доходности по вновь открываемым продуктам.

- Внеочередное решение регулятора о повышении ключевой ставки стало для россиян выгодной возможностью разместить свои сбережения в банках под высокий процент. На прошлой неделе мы предложили улучшенные условия по всей своей линейке рублевых вкладов, а с сегодняшнего дня повышаем ставки по накопительным счетам. Воспользоваться ими могут как клиенты, готовые разместить деньги на долгий срок, так и те, кому важно иметь оперативный доступ к своим средствам, – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.