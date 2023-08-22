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НовостиПроисшествия22 августа 2023 11:56

В Ростовской области многодетную семью, погибшую в ДТП, похоронят 23 августа

В Ростовской области 23 августа пройдут похороны супругов и четверых детей, погибших в аварии
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростовской области выясняют детали аварии, в которой погибли восемь человек

В Ростовской области выясняют детали аварии, в которой погибли восемь человек

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мартыновском районе Ростовской области готовятся проститься с супругами и их четырьмя детьми, чей возраст от четырех до 12 лет. Семья разбилась в аварии под Волгодонском в понедельник вечером, 21 августа. В лобовом столкновении двух машин погибли также водитель и пассажирка другого автомобиля.

Как рассказали в поселке, в котором жила многодетная семья, в тот вечер родители и дети ехали из Волгодонска, в котором покупали к 1 Сентября школьные принадлежности и форму.

Похороны супругов, их двух сыновей и двух дочерей пройдут днем во вторник, 23 августа.

Коллектив редакции «Комсомольская правда» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших.

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