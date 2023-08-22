Под Ростовом задержали мужчину, покупавшего секретную военную продукцию

В Ростовской области задержали мужчину, который пытался перепродать секретное военное изделие Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области сотрудники региональной ФСБ совместно с коллегами из Москвы установили и задержали мужчину, который пытался заработать на секретных военных разработках.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, его поймали с поличным во время покупки секретного военного изделия.

Выяснилось, что мужчина планировал продать предмет по более высокой стоимости, а разницу в деньгах оставить себе.

- В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну», - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Не исключено, что у мужчины могли быть соучастники. Силовики продолжают выяснять все детали случившегося. Если же суд признает вину мужчины, то он может сесть в тюрьму на срок до четырех лет.

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