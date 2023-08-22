Очевидцы опубликовали видео момента ДТП, в котором погибли восемь человек

Сотрудники полиции выясняют детали аварии на донской трассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, на трассе под Волгодонском, вечером 21 августа произошла авария, унесшая восемь жизней. На дороге лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и «четырнадцатая».

Никто из людей, находившихся в машинах, не выжил. При столкновении погибли супруги и их четверо детей, а также молодые жених и невеста. Столкновение попало на камеру видеорегистратора. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как одна из машин обгоняет впереди идущий транспорт и выезжает на встречку. В этот момент происходит столкновение. После удара одну из легковушек откидывает в сторону.

Известно, что прощаться с водителем и пассажирами «четырнадцатой» будут завтра, 23 августа. Семьи парня, управлявшего «Ладой», и его пассажирки, пока не определились с датами прощания.

«КП-Ростов-на-Дону» приносит соболезнования родным и близким погибших.

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