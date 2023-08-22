Губернатор Ростовской области назвал районы-рекордсмены по сбору урожая

Глава Дона перечислил районы, где внесли самый весомый вклад в копилку областного урожая. Фото: Виталий ТИМКИВ

Ростовская область по итогам уборки ранних зерновых и зернобобовых культур собрала рекордный в своей истории урожай. Кроме того донские аграрии по намолоту обошли своих извечных соперников — кубанских сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Донские хлеборобы побили все свои исторические рекорды, собрав более 15,4 млн тонн ранних зерновых при средней урожайности 44,4 ц/га, - прокомментировал Василий Голубев. Отметим, что в Краснодарском крае намолот составил 11 млн 281 тысячу тонн.

Также глава региона назвал лидеров страды — 2023. По итогам уборки ранних зерновых, наибольший намолот у аграриев Сальского района – 874,3 тысячи тонн. По пятам следуют хозяйства Зимовниковского района — там собрали 872 тысячи тонн. Ну а на третьем месте по валовому сбору Зерноградский район, где убрано 687,4 тысячи тонн зерновых и зернобобовых.

По урожайности в лидерах — 2023 вышел Куйбышевский район с показателем 60,2 центнера с гектара. На второй позиции аграрии Мясниковского района, получившие 59,8 ц/га, а третье место занял Неклиновский район с урожайностью 54,5ц/га.

Василий Голубев также вручил аграриям госнаграды по итогам уборки-2022.

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