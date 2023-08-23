В Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 30 участков дорог к школам и детсадам

Будут отремонтированы 30 участков - это более 40 км дорог. Фото: министерство транспорта Ростовской области

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Ростовской области отремонтируют 30 участков автодорог, которые ведут к школам, детским садам и досуговым учреждениям. Общая протяженность участков, которые подлежат текущему и капитальному ремонту, составляет более 40 километров. Об этом сообщает министерство транспорта донского региона.

Так, до конца года в Красносулинском районе отремонтируют семь участков дороги по пути к школам под номерами 1, 2, 7 и 8, а также к центру детского технического творчества и детсадам «Сказка», «Огонек», «Солнышко» и «Изюминка».

В слободе Родионово-Несветайская завершен капремонт дороги на улице Кирова — здесь находится школа № 7. А в станице Нижнекундрюченской провели ремонт подъезда к школе.

Также в текущем году в Новошахтинске начали капремонт автодороги от улицы Советской Конституции до хутора Ильичевка, которая проходит по улицам Мичурина, Гришина и Мира. - она обеспечивает подъезд к школе № 40. На дороге, длиной более 2,5 км, на сегодня уже начали переустройство сетей связи, дорожники делают заездные карманы и укладывают нижний слой дорожного покрытия. Поскольку объект переходящий, то до конца сентября 2024 года подрядчик устроит водоотводные лотки, тротуары и остановки, смонтирует освещение.

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