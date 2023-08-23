В Ростовской области можно экономить до 20% стоимости билетов на электрички

Один человек сможет экономить на поездках на электричках до тысячи рублей в месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца текущего года купить билет на пригородные электропоезда в Ростовской области можно будет со скидкой до 20 процентов — кэшбек составит до 40 рублей. Об этом сообщает министерство транспорта донского региона.

В министерстве инструктируют: чтобы поездка в электричке оказалась дешевле, ее необходимо оплатить онлайн в специальном приложении для покупки билетов на железнодорожный транспорт через «Систему быстрых платежей» (СБП).

Акция доступна пассажирам перевозчиков в пригородном железнодорожном сообщении за исключением Московского и Тверского направления, уточняется в сообщении.

- Для покупки билета на пригородный электропоезд со скидкой необходимо установить на свой смартфон любой операционной системы приложение для покупки жд-билетов, пройти регистрацию, выбрать направление и дату поездки, а на этапе оплаты – выбрать строку «Система быстрых платежей», - комментируют в министерстве. - Важное условие: для начисления кешбэка требуется регистрация в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет!».

Кешбэк должен начислиться обратно на счет, с которого был оплачен билет. А при оплате нескольких билетов, скидку вернут на всю сумму платежа, а не на каждый билет в отдельности. Вернуть можно будет до 20 процентов от стоимости билета, но не больше 40 рублей за одну покупку и до тысячи рублей в месяц на одного пользователя приложения транспортной компании.

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