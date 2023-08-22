Лесной пожар в Орловском районе Ростовской области полностью потушили

Тушение вели спасатели, работники администрации и добровольцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Орловском районе Ростовской области потушили пожар, который со вчерашнего дня полыхал на территории лесничества. Об этом вечером 22 августа сообщили донские власти.

Всего выгорело 198 га. Ликвидацию пожара вели специалисты лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, администрации поселения и добровольцы. В составе сил и средств на месте происшествия работали 274 человека, использовалось 79 единиц техники.

- Большую помощь в тушении оказали казаки-дружинники из восьми районов области. Сейчас задействовано 132 казака из 13 дружин. С помощью ранцевых огнетушителей и шанцевого ликвидировали очаги возгорания и создавали заграждения на пути огня, - рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

По словам главы Минприроды Дона Михаила Фишкина, некоторое время на территории, где произошел пожар, будут постоянно мониторить ситуацию, а потом приступят к оценке ущерба, нанесенного лесному хозяйству.

Напомним, огонь вспыхнул вчера, 21 августа, на землях гослесфонда. В понедельник сообщалось о горении 125 га, верховой пожар тогда составлял 25 га.

Добавим, если вы увидите пламя в районе лесных участков, следует звонить на прямую линию лесной охраны.

АЛЛО!

Телефон прямой линии лесной охраны - 8-800-100-94-00;

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