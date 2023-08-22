В Ростове усилен контроль по профилактике лесных пожаров

В Ростове из-за высокой пожароопасности усилили контроль по профилактике лесных пожаров Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону усилили контроль по профилактике лесных пожаров. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. В регионе на протяжении нескольких дней держится 5-й класс пожароопасности.

- За пожарной обстановкой на территории города следят межведомственные оперативные группы администраций районов, задействованы 7 камер видеонаблюдения высокого разрешения, которые установлены в отдаленных от центра местах, - рассказал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер также сообщил, что за летний сезон специалисты провели 821 рейд в местах, где наиболее сухая растительность. Также выдали 234 уведомления о том, чтобы привести несколько территорий в надлежащее состояние. Специалисты провели больше 1800 бесед о мерах пожарной безопасности.

- К нарушителям применяются меры административного воздействия. С начала года возбуждено 434 дела об административном правонарушении. Наложен 231 административный штраф на общую сумму 732 700 рублей – добавил сити-менеджер.

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