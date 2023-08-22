В Ростовской области пропал 53-летний мужчина

Поисковики на протяжении нескольких дней прочесывают все близлежащие районы. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области без вести пропал 53-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Дмитрия Рожина последний раз видели 15 августа. С того дня мужчина перестал выходить на связь, а информации о его местонахождении до сих пор нет. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики на протяжении нескольких дней прочесывают все близлежащие районы.

Рост пропавшего – 165 сантиметров. У него нормальное телосложение, обрит наголо, у мужчины голубые глаза.

Во что был одет Дмитрий – неизвестно. Родственники надеются, что мужчина в скором времени найдется живой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ищут пропавшего мужчину, который нуждается в медицинской помощи

Ростовчане сутки разыскивают 28-летнего мужчину, который не ориентируется в пространстве (подробнее)