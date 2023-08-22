В Ростовской области с начала года в ДТП погибли 13 детей

Недавно ДТП унесло жизнь сразу четырех несовершеннолетних. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с начала 2023 года зарегистрировали 86 ДТП, в которых пострадали 92 ребенка-пассажира. Еще 13 несовершеннолетних разбились насмерть. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, девять из них не были пристегнуты ремнем безопасности.

Пятеро из 13 погибших находились в машинах, водители которых нарушили ПДД. Как правило, это их родственники или родители. Однако случались и трагедии, когда несовершеннолетние получали смертельные травмы в авто, где водители соблюдали правила.

Например, в начале года, 2 января в Красносулинском районе погибла годовалая малышка, которая находилась в момент ДТП на руках у мамы. А через несколько дней, 5 января, трагедия произошла в Багаевском районе. Там 14-летняя девочка сидела на переднем сидении без ремня, когда случилась авария.

Недавно ДТП унесло жизнь сразу четырех несовершеннолетних. В лобовом столкновении в Волгодонском районе скончались четверо детей в возрасте от 4 до 12 лет.

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