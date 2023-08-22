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НовостиОбщество22 августа 2023 19:24

В Ростове осудили жителя ДНР за попытку шпионажа

В Ростове-на-Дону на 5,5 лет осудили жителя ДНР за попытку шпионажа
Лейла МИРИШОВА
Злоумышленника приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Злоумышленника приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове осудили жителям ДНР по делу за попытку шпионажа. Об этом сообщили в Южном военном окружном суде 22 августа.

По информации пресс-службы, на протяжении четырех лет мужчина публиковал в интернете информацию о дислокации и перемещении солдат и военной техники на территории Донецкой Народной Республики. Все данные мужчина собирал во время наблюдения за объектами. Также информацию он узнавал во время общения с жителями и мониторил соцсети. Кроме того, летом 2018 года в соцсетях он писал комментарии с призывом к терроризму.

Южный военный суд приговорил злоумышленника к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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