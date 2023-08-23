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НовостиОбщество22 августа 2023 21:04

Власти Ростовской области передадут Wildberries 31 га земли

Губернатор Ростовской области пописал распоряжение о передаче Wildberries 31 га земли
Лейла МИРИШОВА
Предприятие планирует возвести там распределительный центр.

Предприятие планирует возвести там распределительный центр.

Фото: Иван Макеев

Власти Ростовской области передадут Wildberries 31 га земли. Соответствующая информация появилась на сайте официальной правовой информации региона. Василий Голубев 21 августа подписал распоряжение о передаче компании 311, 3 тысячи квадратных метров бывших полей в Аксайском районе.

Предприятие планирует возвести там распределительный центр. Согласно опубликованной информации, земля предоставляется компании без проведения торгов на 3,5 года. Отметим, что предприятию запрещена передача этой территории в субаренду.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице выставили на продажу несколько земельных участков. Несколько смежных территорий продаются в районе улицы Тельмана. Их общая площадь составляет 21,34 сотки.

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