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НовостиОбщество23 августа 2023 4:37

В Ростове в среду ожидается облачность и +29 градусов

Ростовчан в середине рабочей недели ждет облачность и +29
Лейла МИРИШОВА
К вечеру ожидается переменная облачность.

К вечеру ожидается переменная облачность.

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону жара постепенно идет на спад. Об этом сообщили специалисты сайта Гисметео.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 23 августа в первой половине дня будет солнечная погода и +28 градусов. К вечеру ожидается переменная облачность. В городе станет намного прохладнее +23…+20 градусов. Ветер ожидается до десяти метров в секунду.

Отметим, что такая погода сохранится до конца рабочей недели. По прогнозам синоптиков следующая рабочая неделя принесет с собой в Ростов дожди и прохладу.

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