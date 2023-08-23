В Ростове в среду ожидается облачность и +29 градусов

К вечеру ожидается переменная облачность.
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону жара постепенно идет на спад. Об этом сообщили специалисты сайта Гисметео.
Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 23 августа в первой половине дня будет солнечная погода и +28 градусов. К вечеру ожидается переменная облачность. В городе станет намного прохладнее +23…+20 градусов. Ветер ожидается до десяти метров в секунду.
Отметим, что такая погода сохранится до конца рабочей недели. По прогнозам синоптиков следующая рабочая неделя принесет с собой в Ростов дожди и прохладу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода в Ростовской области на неделю 21 — 25 августа 2023: сначала +40, потом дожди
В Ростовской области на смену сильной жаре придут дожди (подробнее)