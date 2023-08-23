В Ростове женщина хотела подзаработать, но лишилась больше миллиона рублей

По факту случившегося возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону местная жительница лишилась 1,3 млн рублей после разговора с аферистом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Зайдя на один из сайтов, она получила уведомление о возможности работы. Позже с ней связался мужчина и предложил заработать денег на купле-продаже активов.

Для этого женщине нужно было внести на счет стартовый капитал. Женщине позже позвонила девушка, которая якобы должна была сопровождать «новую сотрудницу» по работе. Пенсионерка скачала нужное приложение и дальше слушала указания аферистки. За время переводов женщина лишилась больше 1,3 млн рублей, при этом взяв на себя кредит.

Когда она поняла, что связалась с мошенниками, то обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

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