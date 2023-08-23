На трассе в Ростовской области в ДТП с фурой пострадали двое детей

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в аварии с грузовиком пострадали два подростка. Фото:УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с фурой пострадали двое детей. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло 22 августа около 10:30.

По предварительной информации, 29-летний водитель «МАЗ» двигался по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он потерял управление и врезался в попутный автомобиль «Лада», за рулем которого находится 40-летний водитель. Он сильного удара легковушку вынесло в кювет и сильно помяло.

В результате столкновения пострадали пассажиры отечественного авто – 17-летний юноша и 11-летняя девочка. С травмами подростков доставили в больницу.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что вечером 21 августа в Волгодонском районе в лобовом ДТП погибли восемь человек, четверо из которых дети в возрасте от 4 до 12 лет. Все погибшие были жителями Мартыновского и Волгодонского района.

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