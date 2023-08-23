В Ростовской области после проверки починили опасную детскую площадку

Площадку к этому моменту уже привели в порядок Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В одном из сел Ростовской области детскую площадку починили только после проверки и обращения к местным властям, рассказали в региональной прокуратуре.

Специалисты надзорного ведомства забили тревогу из-за того, что объект не соответствовал нормам.

- Техническое состояние не соответствовало нормам. Оборудование имело множественные дефекты, отсутствовало ударопоглощающее покрытие. При этом чиновниками не принимали меры к устранению ситуации, - говорится на сайте прокуратуры.

По итогам осмотра представление сразу же направили главе администрации сельского поселения. В итоге специалистов, которые допустили нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности. Площадку к этому моменту уже привели в порядок.

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