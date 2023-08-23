В Ростовской области расширяют кредитные возможности для самозанятых Фото: Андрей АБРАМОВ

Количество самозанятых постоянно увеличивается. Долгое время для этой категории малого бизнеса банки не разрабатывали специальных кредитных продуктов. Но в 2023 году ситуация изменилась — все чаще стали анонсировать программы для самозанятых, предлагающие на особые условия ипотечного и потребительского кредитования и автокредитов.

Так, ВТБ анонсировал расширение продуктовой линейки для данной категории клиентов.

- Все больше самозанятых выбирают для обслуживания наш банк. С начала года число таких клиентов выросло на 45%. Мы учитываем как профессиональные, так и личные задачи таких специалистов, поэтому расширяем для них возможности кредитования. Теперь, помимо ипотеки, потребительского и автокредита, самозанятые могут воспользоваться еще таким инструментом для повседневных трат, как «Карта возможностей», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

К слову, с начала 2023 года банк сфокусировался на расширении спектра продуктов для данной категории предпринимателей, в том числе в рамках розничного бизнеса.