Социологи спросили, что такое идеальная новостройка и чем она может ещё привлечь, кроме своей новизны

Лаконичная архитектура создаёт неповторимый образ здания. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

В жилом комплексе одним хочется большой двор или спортзал в доме, другим — школу или детский сад, третьим – возможность удобно добираться на работу, а всем вместе — необходимое рядом с домом. Социологи и девелоперы рассказали, каким должно быть идеальное жильё. Изучив взгляды молодых россиян на своё будущее жильё, оргкомитет премии Urban и АЦ НАФИ, представили портрет современного покупателя квартиры в новостройке.

Протяжённый прогулочный бульвар ведёт к основным объектам инфраструктуры – школе, детским садам, спорткомплексу, магазинам и кофейням в доме. Рендер ЖК «Флора» предоставил девелопер ГК «Доннефтестрой».

Так,73% молодёжи хотят видеть рядом со своим домом парк и зелёные посадки для прогулок, 62% – детскую площадку, 58% – спортивную площадку, 49% хотят, чтобы у дома была площадка для выгула и тренировок питомцев, 43% желают иметь огороженный, охраняемый двор, 37% - спортзал в здании, а 38% - подземный паркинг. То есть идеальная квартира должна быть в жилом комплексе с максимальной организацией придомовой территории. При этом 94% респондентов считают, что идеальная квартира должна быть собственной. И часто так думают те, кто сам живёт сейчас в своей (не арендной) квартире.

Школа и детский сад во дворе ЖК «Флора». Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

Среди ростовских новостроек этим критериям отвечает новый жилой комплекс «Флора», который возводит ГК «Доннефтестрой» рядом с ТЦ «Мега». В проекте – трёхэтажная школа, два детских сада, физкультурно-оздоровительный центр, площадка для выгула и тренировок собак, двор-парк с фонтаном, новые дороги. Обустроены многофункциональные площадки для самых разных видов спорта, а непрерывный протяжённый бульвар с большим количеством деревьев удобен жителям «Флоры» и ведёт к основным объектам инфраструктуры. Кроме того, есть свои котельные, подземный паркинг и даже зарядки для электрокаров.

ЖК «Флора» с выходом на Аксайский проспект. Фонтан во дворе ЖК. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

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