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НовостиНедвижимость23 августа 2023 9:45

Социологи спросили, что такое идеальная новостройка и чем она может ещё привлечь, кроме своей новизны

Высокие запросы: парк рядом с домом, площадку для собак и спортзал хочет видеть молодёжь в своём новом доме, но не только
Наталья ВЕСНИНА
Лаконичная архитектура создаёт неповторимый образ здания. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

Лаконичная архитектура создаёт неповторимый образ здания. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

В жилом комплексе одним хочется большой двор или спортзал в доме, другим — школу или детский сад, третьим – возможность удобно добираться на работу, а всем вместе — необходимое рядом с домом. Социологи и девелоперы рассказали, каким должно быть идеальное жильё. Изучив взгляды молодых россиян на своё будущее жильё, оргкомитет премии Urban и АЦ НАФИ, представили портрет современного покупателя квартиры в новостройке.

Протяжённый прогулочный бульвар ведёт к основным объектам инфраструктуры – школе, детским садам, спорткомплексу, магазинам и кофейням в доме. Рендер ЖК «Флора» предоставил девелопер ГК «Доннефтестрой».

Протяжённый прогулочный бульвар ведёт к основным объектам инфраструктуры – школе, детским садам, спорткомплексу, магазинам и кофейням в доме. Рендер ЖК «Флора» предоставил девелопер ГК «Доннефтестрой».

Так,73% молодёжи хотят видеть рядом со своим домом парк и зелёные посадки для прогулок, 62% – детскую площадку, 58% – спортивную площадку, 49% хотят, чтобы у дома была площадка для выгула и тренировок питомцев, 43% желают иметь огороженный, охраняемый двор, 37% - спортзал в здании, а 38% - подземный паркинг. То есть идеальная квартира должна быть в жилом комплексе с максимальной организацией придомовой территории. При этом 94% респондентов считают, что идеальная квартира должна быть собственной. И часто так думают те, кто сам живёт сейчас в своей (не арендной) квартире.

Школа и детский сад во дворе ЖК «Флора». Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

Школа и детский сад во дворе ЖК «Флора». Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

Среди ростовских новостроек этим критериям отвечает новый жилой комплекс «Флора», который возводит ГК «Доннефтестрой» рядом с ТЦ «Мега». В проекте – трёхэтажная школа, два детских сада, физкультурно-оздоровительный центр, площадка для выгула и тренировок собак, двор-парк с фонтаном, новые дороги. Обустроены многофункциональные площадки для самых разных видов спорта, а непрерывный протяжённый бульвар с большим количеством деревьев удобен жителям «Флоры» и ведёт к основным объектам инфраструктуры. Кроме того, есть свои котельные, подземный паркинг и даже зарядки для электрокаров.

ЖК «Флора» с выходом на Аксайский проспект. Фонтан во дворе ЖК. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

ЖК «Флора» с выходом на Аксайский проспект. Фонтан во дворе ЖК. Рендер предоставлен девелопером проекта ГК «Доннефтестрой».

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