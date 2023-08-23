В Русском музее распаковали картины, пострадавшие при взрыве ракеты в Таганроге

В Таганрогском художественном музее пострадали 22 произведения. Фото: Тамара Пугач.

В Санкт-Петербурге в Русском музее сотрудники распаковали и провели реставрационный осмотр 22 произведений, которые пострадали во время падения украинской ракеты на территории Таганрогского художественного музея.

Специалисты Русского музея предполагают, что на реставрацию всех произведений уйдет около года. Ситуацию осложняет то, что они получили серьезные повреждения, и с таким музейщики еще не сталкивались. Для каждого произведения будет разработана своя уникальная методика восстановления, сообщили в пресс-службе музея.

Напомним, что 28 июля на территории Таганрогского художественного музея упала ракета, выпущенная Украиной по приморскому городу. От взрыва пострадали трое сотрудников музея, а также один из корпусов музея. В нем в то время экспонировалась выставка «Золотые имена Серебряного века». Здание оказалось частично разрушено, а произведения получили повреждения. Среди них — произведения Серова, Блонской, Малявина, Борисова-Мусатова, Серебряковой, Коровина и Степанова.

После теракта Русский музей решил помочь своим таганрогским коллегам. Все пострадавшие экспонаты осмотрели и отвезли спецтранспортом в Санкт-Петербург для реставрации.

После восстановления в Русском музее пройдет выставка этих работ. А по пострадавшему зданию музея пока ясности нет. Сейчас специалисты устанавливают причиненный ему ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Картины реставрируют, но уже готовятся к выставке: Как живет Таганрогский художественный музей, пострадавший при падении украинской ракеты

В Санкт-Петербурге выставят картины Таганрогского музея, пострадавшие при падении ракеты (подробности)