В Таганроге рассказали о планах по обеспечению безопасности и правопорядка

Профилактику правонарушений обсудили на совещании в Таганроге. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Таганроге на совещании под руководством замгубернатора Михаила Корнеева обсудили профилактику правонарушений и повышение эффективности систем видеонаблюдения. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Участники встречи отметили, что в криминогенных местах Таганрога необходимо установить дополнительные камеры, связанные с системой «Безопасный город». Этот вопрос планируют тщательно проработать.

Также власти поддержали идею об установке видеонаблюдения в подъездах и на придомовых территориях. Указанную инициативу теперь собираются обсудить с представителями многоквартирных домов.

Добавим, на совещании также подняли ряд других тем. В частности, говорили о привлечении людей в народные дружины и профилактике нарушений среди подростков. Кроме этого, было решено проанализировать причины ДТП, а потом с учетом полученной информации привести в порядок пешеходные переходы, дорожную разметку и светофоры.

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