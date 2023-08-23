В «колыбели» будущих донских спасателей и пилотов появился скоростной мобильный интернет

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В селе Николаевка Неклиновского района Ростовской области заработал мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/с. Общий радиус покрытия составляет около 10 километров. Это стало возможно благодаря новому телеком-оборудованию МТС, установленному в поселке.

В Николаевке проживает около шести тысяч человек и расположена одна из ключевых российских школ с первоначальной лётной подготовкой. Теперь местные жители и работники летной школы-интерната обеспечены устойчивой голосовой связью и стабильным интернетом. Они могут через смартфон записываться к врачу, смотреть обучающие видеоролики, оплачивать услуги. А сотрудники и воспитанники Неклиновской лётной школы — не только оставаться на связи с родными и близкими, но и внедрять современные цифровые технологии в процесс образования.

Директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

- Высокоскоростной мобильный интернет позволяет обеспечивать современными цифровыми сервисами не только людей, но и организации, расположенные за пределами крупных городов. Например, местная школа сможет установить облачное видеонаблюдение для безопасности или пользоваться платформами для онлайн-коммуникации, — рассказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.