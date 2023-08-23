В Ростове-на-Дону задержали неадекватного мужчину с ножом и канистрой

Сотрудники полиции увезли мужчину в отдел, а потом передали медикам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Сельмаше в Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали неадекватного мужчину с ножом. Об этом сегодня, 23 августа, рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

- Поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя. Мужчина был в агрессивном состоянии и наносил себе порезы. Его задержали, а потом, уже в отделе полиции, передали медикам. По факту случившегося проводится проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, очевидцы сообщили в соцсетях, что инцидент произошел в районе колледжа РИЗП. По словам людей, ростовчанин ходил с ножом и канистрой, пугая своим видом прохожих.

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