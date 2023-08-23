Проекты банка «Центр-инвест» стали лучшими в сфере финансового просвещения

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Министерство финансов Ростовской области опубликовало каталог лучших региональных практик по финансовой грамотности за 2023 год. Проекты банка «Центр-инвест» отмечены как лучший опыт в сфере финансового просвещения.

В число лучших практик региона вошли Центры финансовой грамотности населения, Школа финансовой грамотности и финансовой безопасности, а также проекты по онлайн-исследованию уровня финансовой грамотности школьников и повышению финансовой грамотности граждан старшего возраста.

Руководитель образовательных проектов банка «Центр-инвест» Владислав Соленый. Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

- Мы благодарны за высокую оценку проектов банка «Центр-инвест» в области финансового просвещения. Четыре направления по повышению финансовой грамотности населения вошли в число лучших практик Ростовской области, что подтверждает успешную комплексную работу банка в сфере образования, — прокомментировал руководитель образовательных проектов Владислав Соленый.

Центры финансовой грамотности населения — это основа экосистемы банка «Центр-инвест», которая отражает ответственное отношение к развитию общества и росту финансовой грамотности населения в регионах присутствия банка. На сегодняшний день пять Центров финансовой грамотности ведут постоянную работу в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске.

Совместно с Лицеем №24 г. Волгодонска банк реализует проект — Школу финансовой грамотности и финансовой безопасности. За пять лет в проекте приняло участие более 900 человек. Для повышения интереса к теме финансовой грамотности «Центр-инвест» совместно с Министерством финансов и Министерством образования ежегодно проводят исследование уровня финансовой грамотности среди школьников Дона.

В рамках проекта по повышению финансовой грамотности для пенсионеров сотрудники банка проводят обучающие лекции по актуальным финансовым проблемам, чтобы люди старшего возраста понимали, как не попасть в ловушку мошенников.

Банк «Центр-инвест» остается амбассадором финансового просвещения страны. Программы банка имеют аккредитацию Ассоциации развития финансовой грамотности.

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