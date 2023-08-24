В Краснодарском крае в ДТП с 13-летним водителем погибли двое подростков

В аварии погибли двое подростков. Водитель машины, с которой столкнулась их иномарка, попал в больницу. Фото: Александр БОЙКО

В Краснодарском крае двое подростков попали в смертельное ДТП. За рулем «Лады Гранты» был 13-летний подросток, на пассажирском сидении — его 17-летний товарищ. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

В издании со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию уточняют, что машину подросток угнал у родителей под покровом ночи. Ребята поехали кататься по поселку, а потом выехали на трассу. Около восьми утра отчим обнаружил пропажу и заявил в полицию об угоне. В это время школьник мчался по трассе в направлении дома, но добраться не смогл.

По предварительным данным, водитель не смог удержать руль и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с первой машиной — ее водитель возвращался из больницы. Авто, в котором находились школьники, превратилось в груду металла, а первая машина, в которую они врезались, вся измята.

- Был приличный поток машин, и вдруг на меня вылетает «Гранта», - приводит слова мужчины издание. – Она зашла прямо в правый бок, и меня начало крутить по трассе. Сзади ехала фура - к счастью, под нее я не залетел и остался жив.

В результате ДТП оба подростка погибли на месте. Следователи завели уголовное дело. Правоохранительным органам предстоит выяснить причины случившегося.

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