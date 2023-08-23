Грандиозное окончание лета в «Станции Морской»: гостей приглашают на огненное и цирковое шоу с животными, караоке-батл

Последние летние выходные можно провести в красивом бассейне с невероятными 3D рисунĸами. Фото: предоставлено ООО «Азовское Взморье».

Лето — это время, когда люди наслаждаются свободой и создают яркие воспоминания.

Но оно уже заканчивается. И для того, чтобы провести последние летние дни с друзьями и близ ими весело и креативно, пар семейного отдыха «Станция Морская» устраивает 26 и 27 августа самую масштабную вечеринку у бассейна - SUMMER END POOL PARTY.

Программа вечеринки очень насыщенная. Для гостей мероприятия запланировано потрясающее шоу от Марьячи Лос Панчос. Дети и их родители смогут увидеть захватывающее цирковое выступление с животными. На закате можно будет посмотреть на эффектное огненное шоу.

«Станция Морская» отличное место для семейного отдыха. Фото: предоставлено ООО «Азовское Взморье».

Одним из лучших развлечений станет караоке в бассейне. Участникам предлагают собрать свою команду и спеть от души, стоя в бассейне с видом на море.

В программе будет также потрясающее шоу «НАЗАД в 90-е». Планируется розыгрыш ценных призов, большой флешмоб, посвященный концу лета, и фишка Морской — зажигательная пенная вечеринка.

Место для вечеринки обеспечит всем участникам красивые фотографии. Это современный бассейн «Птица» со стеклянными стенами и видом на море, который украшен невероятными 3D рисунками.

Располагается СПА-ĸомплеĸс в Неклиновском районе, в поселке при ж/д станции «Морсĸая». Фото: предоставлено ООО «Азовское Взморье».

Так же недавно в парке от рылась гостиница, которая ждет своих гостей. Посещение СПА включено в стоимость 3-х звездочного отеля!

Не пропусти SUMMER POOL END PARTY*, которая обещает стать настоящим феерическим событием этого уходящего лета!

ВАЖНО!

Гостям предлагают успеть забронировать номера, чтобы отдохнуть в полном объеме.

Узнать подробности и забронировать бесед у можно по телефону: +7 (961) 301-7000.

Забронировать номер в отеле можно по телефону: +7 (961) 332-01-44

Подробное расписание можно посмотреть в социальных сетях @morskay_61

Купить билеты со скидкой можно только на официальном сайте. 0+

*саммер пул анд пати

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