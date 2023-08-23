Сказку дончанина опубликуют в сборнике Международного Детского культурного форума

Задумка сказки принадлежит Артему, а вот обрабатывали они ее вместе с библиотекарем. Фото: Оксана ЗУЙКО

Сказку 14-летнего Артема Терелецкова из поселка Зимовники опубликуют в сборнике II Международного Детского культурного форума. Об этом сообщается на сайте Ростовской областной детской библиотеки им В.М. Величкиной.

В конкурсе приняли участие юные россияне со всех уголков нашей страны. В итоге был определен победитель, а 42 лучшие работы войдут в сборник форума.

Артем написал сказку «Найдено много – потери в семье». Она рассказывает о жизни и ценностях казачьих семей.

- Задумка сказки принадлежит Артему, а вот обрабатывали мы ее уже вместе, – рассказала заведующая детской библиотекой поселка Зимовники Екатерина Красикова.

Сам Артем сначала не поверил в свою победу в конкурсе, где во главе экспертной комиссии выступил литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак. Мальчик увлекается спортом и танцами, а участником литературного соревнования стал совершенно случайно.

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