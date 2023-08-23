В Ростовской области простились с родителями и четырьмя детьми, погибшими в ДТП

На Дону простились с семьей из шести человек, погибшей в аварии под Волгодонском Фото: Борис КУДРЯВОВ

В одном из поселков Мартыновского района Ростовской области в среду, 23 августа, прошла церемония прощания с многодетной семьей. Родители и их четверо детей возрастом от трех до 10 лет разбились в аварии вблизи Волгодонска. Также в ДТП погибли жених и невеста, находившиеся во втором легковом автомобиле.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» местные жители, на похороны многодетной семьи приехало очень много людей с разных концов области.

- Наверное, тысяча человек, ни конца ни края не было видно траурному шествию, - говорит собеседник.

Коллектив «Комсомольской правды» приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшей семьи.

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