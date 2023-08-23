В Ростове накануне Дня города пройдет субботник

Присоединиться к уборке может каждый желающий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове накануне Дня города пройдет масштабный субботник. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Поставил задачу навести порядок как на муниципальных землях силами подрядных организаций и муниципальных коммунальных служб, так и силами предприятий, управляющих компаний, ТСЖ на участках, которые закреплены за ними. Также необходимо уделить внимание бесхозным территориям, - обозначил сити-менеджер.

Во время генеральной уборки необходимо избавиться от свалочных очагов, сорняков, обрезать деревья, привести в порядок дворы, а также устранить места разрытий инженерных коммуникаций, где проводился ремонт.

Главным мероприятием станет субботник, который состоится 2 сентября. Во время мероприятия необходимо помыть фасады зданий, витрины, а также очистить от граффити и объявлений стены домов. Отметим, что присоединиться к уборке может каждый желающий.

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