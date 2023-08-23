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НовостиОбщество23 августа 2023 16:58

Для Ростова закупят 42 новых автобуса

Власти Ростовской области закупят 42 новых автобуса для донской столицы
Лейла МИРИШОВА
Власти Ростовской области закупят 42 новых автобуса для донской столицы

Власти Ростовской области закупят 42 новых автобуса для донской столицы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для Ростова-на-Дону закупят 42 новых автобуса. Об этом 23 августа в ходе совещания правительства рассказал заместитель губернатора Владимир Окунев.

В целом в области планируют закупить 158 автобусов разного класса. Так, для Ростова приобретут 42 единицы общественного транспорта – это 32 больших дизельных автобуса и десять больших газовых.

По словам Владимира Окунева, для Новочеркасска закупят 15 автобусов, остальная часть общественного транспорта направится в сельские районы. Для Сальска приобретут 26 автобусов, по восемь автобусов направят в Дубовский и Константиновский районы. Работы по обновлению общественного транспорта начнутся уже в этом году.

Отметим, что в области также идет закупка электротранспорта. Планируется приобрести 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним для Таганрога, Ростова-на-Дону и Волгодонска.

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