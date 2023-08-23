Для Ростова закупят 42 новых автобуса

Власти Ростовской области закупят 42 новых автобуса для донской столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для Ростова-на-Дону закупят 42 новых автобуса. Об этом 23 августа в ходе совещания правительства рассказал заместитель губернатора Владимир Окунев.

В целом в области планируют закупить 158 автобусов разного класса. Так, для Ростова приобретут 42 единицы общественного транспорта – это 32 больших дизельных автобуса и десять больших газовых.

По словам Владимира Окунева, для Новочеркасска закупят 15 автобусов, остальная часть общественного транспорта направится в сельские районы. Для Сальска приобретут 26 автобусов, по восемь автобусов направят в Дубовский и Константиновский районы. Работы по обновлению общественного транспорта начнутся уже в этом году.

Отметим, что в области также идет закупка электротранспорта. Планируется приобрести 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним для Таганрога, Ростова-на-Дону и Волгодонска.

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