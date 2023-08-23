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НовостиОбщество23 августа 2023 18:02

В Ростове полезные сервисы на мобильный теперь можно установить бесплатно в офисах банка

Они обеспечивают не только удобство, но и безопасность использования приложений
Наталья ВЕСНИНА
Цифровые сервисы становиться популярны среди старшего поколения. Фото: ru.freepik.com

Цифровые сервисы становиться популярны среди старшего поколения. Фото: ru.freepik.com

Жители донской столицы смогут установить мобильное приложение банка и другие полезные сервисы непосредственно в офисе Сбера. Сотрудники бесплатно помогут настроить смартфон и запустить нужные приложения.

Также возможно подключение определителя входящих нежелательных звонков, установление сертификатов НУЦ Минцифры России, необходимых для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб Садов

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб Садов

- Наши цифровые сервисы пользуются высоким спросом у жителей Юга России и Северного Кавказа. Всё чаще им отдаёт предпочтение не только молодёжь, но и люди старшего возраста. Наши сотрудники с радостью помогут установить необходимые сертификаты и приложения, а также настроить смартфон для комфортного и безопасного использования, - отметила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.