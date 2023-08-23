В Ростовской области после вмешательства прокуратуры инвалиду предоставили жилье

Жителю Таганрога предоставили жилье после вмешательства прокуратуры и суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге инвалиду предоставили положенное жилье после вмешательства прокуратуры и суда. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Ростовской области 23 августа.

Согласно опубликованной информации, прокуратура приморского города провела проверку по соблюдению жилищного законодательства после обращения инвалида. Правоохранители выяснили, что молодой человек страдает тяжелым хроническим заболеванием. В 2016 году его поставили на учет как гражданина, имеющего право на внеочередное предоставление жилья. Но администрация города не исполнила обязательства.

- Прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на муниципалитет обязанности обеспечить гражданина жилым помещением. Судом исковые требования удовлетворены, квартира предоставлена, - сообщили в ведомстве.

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