В Ростовской области в ДТП столкнулись две иномарки

В Гуково в аварии столкнулись два легковушки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области в аварии столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло в Гуково 23 августа.

По предварительной информации ведомства, водитель «Тойоты» двигался в районе больницы «1 мая». При повороте налево иномарка не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген», который двигался во встречном направлении. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате столкновения, автомобили получили механические повреждения.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что на трассе водитель «Мерседес» разбился в ДТП, уснув за рулем. Трагедия произошла на автодороге «Ростов-Волгодонск».

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