В Ростове 24 августа ожидается солнечная погода и +28

Ростовчан под конец рабочей недели ждет солнечная погода и +28
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону под конец рабочей недели ожидается солнечная погода и +28 градусов. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
В четверг, 24 августа, в городе весь день будет ясно. Днем в городе будет не так жарко – столбики термометров покажут до +28 градусов. Вечером в Ростове станет прохладнее до +22. Порывы ветра в этот день достигнут восьми метров в секунду.
В пятницу, 25 августа, в донской столице погода будет аналогичной – днем солнечно и +27. Вечером столбики термометров опустятся до +21 градуса. Порывы ветра достигнут 8-9 метров в секунду.
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