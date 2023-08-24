В Ростове 24 августа ожидается солнечная погода и +28

Ростовчан под конец рабочей недели ждет солнечная погода и +28 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону под конец рабочей недели ожидается солнечная погода и +28 градусов. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В четверг, 24 августа, в городе весь день будет ясно. Днем в городе будет не так жарко – столбики термометров покажут до +28 градусов. Вечером в Ростове станет прохладнее до +22. Порывы ветра в этот день достигнут восьми метров в секунду.

В пятницу, 25 августа, в донской столице погода будет аналогичной – днем солнечно и +27. Вечером столбики термометров опустятся до +21 градуса. Порывы ветра достигнут 8-9 метров в секунду.

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