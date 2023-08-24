В Каменске произошло возгорание мусора на площади 20 квадратных метров

На месте ЧП работали четверо спасателей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Каменске-Шахтинском произошло возгорание мусора. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 23 августа на улице Пивоварова, 2.

По предварительной информации, мусор загорелся около 21:00. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Огонь за считанные минуты распространился на площади 20 квадратных метров. Пожарным удалось справиться с огнем за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали четверо пожарных и одна спецмашина.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице спасли двух женщин из горящей квартиры, где вспыхнул кондиционер. Причиной пожара стала разгерметизация системы. ЧП произошло на улице Коммунаров.

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