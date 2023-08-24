В Ростовской области под колеса автомобиля попала годовалая девочка

В Новошахтинске годовалую малышку сбила «Лада Гранта». Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области под колеса отечественного авто попала годовалая малышка. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось 23 августа около 16:30 во дворе многоквартирного дома на улице 4-я Пятилетка.

По предварительной информации, девочка гуляла с родителями. Неожиданно малышка подбежала к автомобилю «Лада Гранта». В этот момент 32-летний водитель начал движение и наехал на ребенка.

- В результате ДТП девочка получила серьезные травмы и была доставлена в больницу. Сейчас ребенок находится в реанимации. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 21 августа в Волгодонском районе произошло лобовое ДТП, в котором погибли восемь человек, из которых четверо были дети.

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