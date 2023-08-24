В Ростове в СИЗО пытались передать шампунь с наркотиками

В СИЗО передали шампунь с запрещенными добавками. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН по РО

В Ростове-на-Дону сотрудники следственного изолятора пресекли попытку передачи запрещенных веществ для одной из заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУФСИН.

О том, что одной из обвиняемых близкие прислали не просто средство для волос, сотрудники изолятора узнали при осмотре посылки.

- Работники СИЗО-1 отрабатывали ранее полученную оперативную информацию, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Разрезав флакон, сотрудники изолятора убедились, что предположения оказались верны. Вместо шампуня в нем лежал порошок и капсулы, предположительно, наркотического содержания.

По данному факту проводится проверка. Отправителю может грозить уголовная ответственность.

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