В июле ускорились темпы роста деловой активности

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Согласно индексу деловой активности малого и среднего бизнеса России RSBI, который в июле составил 57,1 пункта и уже второй месяц кряду достигает исторических максимумов, нынешняя динамика показывает ускорение темпов роста по всем основным составляющим. Этот индекс — совместное исследование ПСБ и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Так, впервые за два последних года компонента «Продажи» попала в зону роста и достигла максимального значения с конца 2019 года. Значительно улучшилась ситуация со сбытом, что сказалось и на ожиданиях бизнеса. «Кадры» вышли на пиковый со старта наблюдений уровень, в первую очередь, за счет ожиданий предпринимателей при сдержанных показателях реального найма новых людей. «Кредиты» недалеко ушли от пика, который был в июне — это демонстрирует высокую доступность, - покорили новый исторический максимум, чем подтверждают высокую мотивацию представителей бизнеса в развитии своего дела.

- Результаты исследования в рамках Индекса RSBI за июль свидетельствуют об ускорении темпов роста малого и среднего бизнеса. Так, впервые за два года продажи вышли в зону подъема, и это указывает на возможности сегмента расти темпами, опережающими экономику, - объяснил вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов.

Также, по словам эксперта, стимулировала бизнес высокая доступность финансовых инструментов.

- Одновременно видны ограничения роста со стороны рынка труда – дефицит кадров сдерживает найм при готовности предприятий нанимать сотрудников, - добавил Кирилл Тихонов. - Кроме того нужно учесть, что при подъеме оправданы высокие ожидания - они отражают, в основном, взгляды бизнеса на ближайшее будущее и стремление к дальнейшему развитию.