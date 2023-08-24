Движение поездов Таганрог - Ростов-на-Дону оказалось нарушено второй день подряд

К этому моменту ж/д движение восстановлено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 24 августа в Ростовской области снова произошло нарушение в движении пригородных электричек. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

- Сегодня в 6:16 на перегоне Ростов-Западный - Темерник из-за излома токоприемника и обрыва контактного провода вынужденно остановился пригородный поезд № 6071 Таганрог - Ростов. Это привело к сбою графика ряда других составов таганрогского направления и городской электрички, - прокомментировали в железнодорожной компании.

К этому моменту ж/д движение восстановлено. Специалисты предпринимают меры для сокращения времени задержек в пути и введения поездов в график.

Напомним, вчера утром из-за упавшего коптера гражданского назначения было приостановлено движение поездов на Таганрогском направлении. После того, как ситуацию урегулировали, составы снова запустили, но с задержкой в 1 час 20 минут.

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