В Ростове-на-Дону привели в порядок маршруты к образовательным учреждениям

Путь к образовательным учреждениям сделали более безопасным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону перед 1 сентября привели в порядок маршруты к образовательным учреждениям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

- В частности, обновили разметку на переходах вблизи школ. Всего около 220 контрольных переходов, расположенных непосредственно возле учреждений образования, и более 500 переходов на пути следования, - написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, в этом году на нерегулируемых перекрестках также будут применять дублирование дорожных знаков «Ограничение скорости» и «Осторожно дети» разметкой бело-красного цвета.

Параллельно завершаются работы по ремонту «лежачих полицейских».

- Все эти меры направлены на профилактику детского травматизма, снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья детей, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, перед новым учебным годом к системе «Безопасный город» в Ростове-на-Дону планируют подключить более 100 школ.

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