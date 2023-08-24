На энергоблоке №4 Ростовской АЭС построят вентиляторные градирни

В жару воздух рядом с атомной станцией прогревается больше, чем до 40 градусов, а земля – до 60. Фото: сайт правительства РО.
Вентилояторные градирни построят и для четвертого энергоблока Ростовской АЭС. Сейчас такие стоят на третьем блоке, что позволило не снижать его мощность и в самую жару, сообщается на сайте правительства региона.
– Техническое решение по строительству комплекса вентиляторных градирен было утверждено концерном «Росэнергоатом» специально для Ростовской АЭС – самой южной атомной станции, – прокомментировали в правительстве.
В жару воздух рядом с атомной станцией прогревается больше, чем до 40 градусов, а земля – до 60. В это время заметно возрастает нагрузка на большие испарительные градирни. Поэтому в помощь им для охлаждения третьего и четвертого энергоблоков предусмотрено использование вентиляторных градирен.
На третьем энергоблоке они работают уже два года подряд. И зарекомендовали себя положительно.
В правительстве региона сообщают, что сейчас принято решение строить вентиляторные градирни на четвертом энергоблоке. На данный момент проект разрабатывается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Ростовской АЭС прокомментировали сообщение о выбросе пара
На данный момент второй реактор отключен от работы (подробнее)