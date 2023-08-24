Частный дом вспыхнул на Турмалиновской в Ростове-на-Дону

Пожар разгорелся в секторе с плотной застройкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 августа на Турмалиновской в Ростове-на-Дону вспыхнул частный дом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Информацию также подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Выехали по адресу Турмалиновская, 3. Ситуация пока уточняется, - сообщила представитель экстренного ведомства.

Судя по опубликованному видео и данным сервиса «Яндекс. Карты», пожар разгорелся в частном секторе с плотной застройкой.

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