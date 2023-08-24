В Новочеркасске 26 августа, в субботу, пройдет акция по раздельному сбору мусора

Принимается только чистое вторсырье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске состоится акция по раздельному сбору бытовых отходов. Мусор, разделенный на фракции, будут принимать в двух местах, сообщается на сайте администрации города.

Горожане могут прийти в парк микрорайона Октябрьского. Здесь отходы будут принимать на парковке возле центрального входа в парк, с левой стороны от торгового центра «Магнит». Кроме того, вторсырье можно отнести и на стадион «Ермак». Прием организуют на парковке перед центральным входом.

Люди смогут сдать бумажные отходы, аккумуляторы и батарейки, бытовую технику, пластиковые бутылки и пластмассовые ящики, пленку, жестяные изделия и стекло. Все отходы должны быть чистыми.

Принимать их будут 26 августа с 11:00 до 13:00. По всем возникающим вопросам нужно звонить по номеру телефона 8-800-222-89-00.

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