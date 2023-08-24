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НовостиПроисшествия24 августа 2023 12:49

Частный дом на Турмалиновской в Ростове потушили, выгорело 100 кв. метров

В четверг в Ростове-на-Дону сгорел частный дом
Ангелина СКИБА
На месте происшествия задействовали 14 человек и 4 единицы техники

На месте происшествия задействовали 14 человек и 4 единицы техники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар в частном доме на Турмалиновской, 3 в Ростове-на-Дону полностью потушили. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- К 14:38 сбили открытое пламя, в 14:50 была объявлена ликвидация пожара. Всего выгорело 100 кв. метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 14 человек, было задействовано 4 единицы техники, - прокомментировали в МЧС.

Напомним, постройка вспыхнула сегодня, 24 августа. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пламя тушили в частном секторе с плотной застройкой.

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