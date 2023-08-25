В Ростовской области все чаще берут ипотеку молодые люди до 30 лет

Фото: предоставлено пресс-службой банка

В Ростовской области ипотеку стали чаще оформлять парни и девушки до 30 лет. Таким образом, они используют возможность по улучшению жилищных условий. Эксперты объясняют активность именно этой категории покупателей обилием выгодных предложений и ростом количества программ жилищного кредитования.

Средний возраст тех, кто решился на ипотеку, в 2023 году составляет 34 года. Хотя всего каких-то пару лет назад среднестатистический возраст донского заемщика достигал 37,8 года.

Мы попросили прокомментировать ситуацию регионального директора ПСБ в Ростове-на-Дону Ларису Чураеву.

- Мы продолжаем расширять возможности для покупки жилья, совершенствуя условия кредитования и внедряя новые продукты. Благодаря комфортным ставкам по программам с господдержкой - «Семейная ипотека», «Госпрограмма 2020», а также ипотеке для ИТ-специалистов, заинтересованность в жилищных кредитах все чаще проявляют наши более молодые клиенты. Кроме того, наш банк запустил специальную программу для работников оборонно-промышленного комплекса – зарплатных клиентов банка. Она позволяет взять ипотеку на вторичном рынке без первоначального взноса, также расширяя круг потенциальных заемщиков, – объяснила директор регионального отделения банка.

Отметим, что всего в 2023 году жители Ростовской области оформили в ПСБ на 40% больше ипотечных кредитов, чем годом ранее. При этом в кредитной организации в три раза увеличилось количество жилищных займов на квартиры в новостройках по программам «Семейная ипотека» и «Господдержка 2020». Между тем, 40% ипотечных кредитов в банке приходится на вторичное жилье. Это объясняется тем, что ставка в ПСБ в этом сегменте остается одной из самых выгодных на рынке.

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