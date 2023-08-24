На дорогах в Мясниковском районе после вмешательства прокуратуры залатали ямы

Ходить и ездить по таким улицам, особенно ночью, было опасно. Теперь нарушения устранены.
Фото: Григорий КУБАТЬЯН
На дорогах села Большие Салы Мясниковского района исчезли ямы и выбоины. Их залатали после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.
– Прокуратурой Мясниковского района по обращению местного жителя проведена проверка соблюдения федерального законодательства. Установлено, что покрытие проезжей части на улицах Оганяна, Конституции и Заводской в селе Большие Салы не соответствовало установленным требованиям, – объяснили в прокуратуре.
Ходить и ездить по таким улицам, особенно ночью, было опасно. Однако дороги не ремонтировали. Поэтому прокуратура внесла представление главе поселения, после чего нарушения устранили. Теперь ямы и выбоины залатали.
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