Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 13:05

На дорогах в Мясниковском районе после вмешательства прокуратуры залатали ямы

Результата удалось достичь после внесения надзорным органом представления главе Большесальского сельского поселения
Екатерина ЖУКОВА
Ходить и ездить по таким улицам, особенно ночью, было опасно. Теперь нарушения устранены.

Ходить и ездить по таким улицам, особенно ночью, было опасно. Теперь нарушения устранены.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На дорогах села Большие Салы Мясниковского района исчезли ямы и выбоины. Их залатали после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте ведомства.

– Прокуратурой Мясниковского района по обращению местного жителя проведена проверка соблюдения федерального законодательства. Установлено, что покрытие проезжей части на улицах Оганяна, Конституции и Заводской в селе Большие Салы не соответствовало установленным требованиям, – объяснили в прокуратуре.

Ходить и ездить по таким улицам, особенно ночью, было опасно. Однако дороги не ремонтировали. Поэтому прокуратура внесла представление главе поселения, после чего нарушения устранили. Теперь ямы и выбоины залатали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в Ростовской области планируют отремонтировать 164 участка дорог

Из них 97 объектов местного значения (подробнее)