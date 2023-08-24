Названы лучшие российские банки для крупного частного капитала

Фото: пресс-служба ВТБ

Forbes представил рейтинг лучших банков для миллионеров на рынке Private banking. В третий раз рейтинг журнала возглавил банк ВТБ. При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

По итогам первого полугодия 2023 года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11%. В Ростовской области портфель средств VIP-клиентов с начала года вырос на 28 %, до 70 млрд рублей. Около 54% портфеля составляют классические рублевые депозиты.

- Большинство наших состоятельных клиентов решили пересмотреть собственные стратегии сбережения и инвестирования средств. Множество инструментов просто перестали работать на фоне введенных санкций. Мы постарались оперативно предложить целый ряд эффективных решений, которые интересны клиентам данного сегмента, - прокомментировала Наталия Носова, директор VIP-офиса в Ростове-на-Дону.