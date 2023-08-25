Новый гибридный автомобиль от CHERY меняет отношение к вождению

Фото: ООО «ААА моторс Центр»

Как много современных кроссоверов могут ездить без топлива? В российской линейке бренда CHERY такая модель есть. Это флагман бренда Tiggo 8 Pro e+, который представлен в дилерском центре Chery ААА Моторс Театральный.

Гибридный 8 Pro очень похож на бензиновую версию Tiggo 8 Pro. Отличительной особенностью гибрида стал люк в переднем левом крыле автомобиля, который и предназначен для подзарядки тяговой батареи.

У кроссовера сразу три сердца. Турбированный ДВС 1,5 л., тяговый электромотор, приводящий в движение колёса, и электродвигатель поменьше, который выполняет роль стартер-генератора, а также помогает ДВС при разгоне. Все три двигателя в сумме выдают мощность в 235 л.с. и более 1000 км. дальности хода при 100% заряде и полном баке.

По умолчанию Tiggo 8 Pro e+ движется на электротяге. При снижении запаса хода электродвигателя, который в паре со вторым электромотором крутит колеса, к работе присоединится бензиновый двигатель. В этом случае мотор подключается к ведущим колесам при помощи роботизированной трансмиссии, а второй электродвигатель вырабатывает электричество для тягового электромотора.

Фото: ООО «ААА моторс Центр»

Tiggo 8 Pro e+ можно вообще не заправлять бензином, если следить за зарядом батареи и вовремя его пополнять. На зарядку от бытовой электросети понадобится ориентировочно 7 часов. А от семи киловатного модуля, который можно повесить в гараже, можно зарядить за рекордные 2,5 часа. Также Tiggo 8 Pro e+ может заряжаться на общественных станциях с разъемом Tape 2.

Среди других особенностей модели можно отметить двойные передние стекла, снижающие проникновение шума с улицы в салон, панорамную крышу, регулируемые сиденья второго ряда, глянцевый центральный тоннель с сенсорным дисплеем климатической системы, вентилируемые сиденья.

В дилерском центре ААА Моторс Театральный автомобиль представлен в топовой версии Ultimate.

ЧЕРИ ААА МОТОРС ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Ростов-на-Дону, Театральный 60 Б/341

https://chery-aaamotors.ru/

+7 863 320 29 03

Реклама. ООО «ААА моторс Центр»